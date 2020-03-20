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İstanbul'da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

İstanbul'da süratli şekilde ilerleyen otomobilin seyir halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 20.03.2020 - 07:12..
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Samandıra mevkisinde, Kartal istikametine seyir halinde olan İsa Gerçek yönetimindeki 52 K 0976 plakalı kamyonete, Mert Aslan idaresindeki 34 PU 3066 plakalı otomobil TEM otoyolu bağlantısında çok süratlı bir şekilde arkadan çarptı.

YAN YATAN KAMYONET METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle sağa sola savrulan otomobil hurdaya dönerken kamyonet yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobil içerisinde bulunan sürücü Aslan çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yan yatmış ve metrelerce sürüklenmiş kamyonet içerisindeki sürücü Gerçek ise şoför kısmında sıkıştı. İtfaiye'ye haber verilmesi üzerine kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi sıkışan ve acılar içinde olan tahlisiz sürücüyü kurtarmak için canla başla mücadele etti.

İstanbul'da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Hummalı bir çalışmanın sonucunda yan yatmış kamyonetten çıkartılan Gerçek'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer otomobildeki sürücü Aslan'ın tedavisine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasının nasıl olduğunun belirlenmesi için polis soruşturma başlattı.

İstanbul'da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

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