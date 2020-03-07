İstanbul'da otomobil kamyoneti devirdi

İstanbul Başakşehir'de bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bulunan benzinliğe girmek istedi.
Otomobil sürücüsü aynı yönde seyreden kamyoneti fark etmeyince aracıyla kamyonete yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, yan yatarak sürüklendi.
Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
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"HATA KIRMIZI ARAÇTA"
Görgü tanığı İsmail Kılınç kazanın yaşandığı anı anlatarak, "Benzin almaya gelen kırmızı araç, bir anda sağa kırınca kamyonetin altında kalıyor. Zaten kamyonette devriliyor. Hata büyük ihtimalle, kırmızı aracın." dedi.