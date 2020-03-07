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İstanbul'da otomobil kamyoneti devirdi

Başakşehir'de benzinliğe girmeye çalışan bir otomobil ile aynı yönde seyreden bir kamyonet kazaya karıştı. Kazada, arka yan tarafına otomobil çarpan kamyonet, yan yatarak sürüklendi.

İHA | 07.03.2020 - 10:36..
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İstanbul Başakşehir'de bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bulunan benzinliğe girmek istedi.

Otomobil sürücüsü aynı yönde seyreden kamyoneti fark etmeyince aracıyla kamyonete yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, yan yatarak sürüklendi.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Başakşehir’de otomobil kamyoneti devirdi İZLE

"HATA KIRMIZI ARAÇTA"

Görgü tanığı İsmail Kılınç kazanın yaşandığı anı anlatarak, "Benzin almaya gelen kırmızı araç, bir anda sağa kırınca kamyonetin altında kalıyor. Zaten kamyonette devriliyor. Hata büyük ihtimalle, kırmızı aracın." dedi.

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