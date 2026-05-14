İstanbul'da otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir aracın üzerine devrildi

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle metal direk o sırada yolda ilerleyen otomobilin üstüne devrildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerine direk devrilen araçtaki sürücü ve diğer otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

ÇALIŞMANIN ARDINDAN TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu ve yan yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araçların ve devrilen direğin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.