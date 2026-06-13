İstanbul'da otomobilin kayganlaşan yolda bariyere çarptığı anlar kamerada
Maltepe D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarptı.
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İstanbul'da korku dolu anlar..
Saat 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkisinde meydana gelen olayda, Tuzla istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.
MANEVRASIYLA ARACI YOLDA TUTMAYI BAŞARDI
Otomobil sürücüsü, kontrolden çıkan aracı manevrası ile yolda tutmayı başarırken, kazayı küçük çapta hasarla atlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)