İstanbul'da otomobilin kayganlaşan yolda bariyere çarptığı anlar kamerada

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İstanbul'da korku dolu anlar..

Saat 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkisinde meydana gelen olayda, Tuzla istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.

MANEVRASIYLA ARACI YOLDA TUTMAYI BAŞARDI

Otomobil sürücüsü, kontrolden çıkan aracı manevrası ile yolda tutmayı başarırken, kazayı küçük çapta hasarla atlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı.