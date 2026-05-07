İstanbul'da park ettiği aracından inerken silahlı saldırıya uğradı
Başakşehir ilçesinde park ettiği aracından indiği sırada, silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaça saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde korku dolu anlar kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracını park ederek aşağı indiği sırada saldırıya uğradı.
PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI
İddiaya göre saldırgan, belinden çıkardığı silahla şahsa peş peşe 5 el ateş açtı.
Kurşunlardan birinin isabet ettiği şahıs yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
SICAK ANLAR TELEFON KAMERASINDA
Silahlı saldırının hemen ardından yaşanan sıcak anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.