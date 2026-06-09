İstanbul'da park halindeki minibüs çalındı

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki minibüs çalındı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Nezih Sokak’ta Serkan Mecit’e ait minibüs, park halindeyken çalındı.

Minibüs, evinin önünde park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK HIRSIZLAR

Şüpheliler sokağa başka bir çalıntı minibüsle geldi. Daha sonra Serkan Mecit’e ait aracın bagaj kapısını açarak araca giren şüpheliler, düz kontak yöntemiyle minibüsü çalıştırdı.

Birkaç dakika içerisinde aracı çalıştıran şüpheliler, minibüsle sokaktan uzaklaştı.

Komşularının durumu fark ederek haber vermesi üzerine aracının çalındığını öğrenen Serkan Mecit, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayın ardından komşusuna ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Mecit, yaşları 18’den küçük olduğu düşünülen 2 kişinin minibüsü çaldığı anları izledi.

"ARABAYI ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRIYORLAR"

Serkan Mecit, "Burada kameralarımız var. Olaydan 10-15 dakika sonra komşularımız uyarıyor bizi. Buradaki kayıtlarla beraber polise başvurumuzu yaptık. Arabayı alıp götürüyorlar.

Yüzleri belli, arabayı düz kontak yapıp götürüyorlar. Anahtar evde. Arabayı anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir beyaz arabayla geliyorlar.

Buraya da Maslak'tan çaldıkları başka bir arabayla gelmişler. Cam kırma gibi bir şey yok, kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı.

1-1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizimle. Bugüne kadar bu mahallede böyle bir şey görmedik. Bunlara ağır bir yaptırım olması lazım. Yüzleri her şey belli kamerada. Bu cesaret nereden geliyor onu da anlamadım." dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve çalınan minibüsün bulunması için çalışma başlattı. Araç sahibi Serkan Mecit, yetkililerden yardım bekledi.

Diğer yandan hırsızlık anları, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin minibüse girerek düz kontak yaptığı ve aracı çalarak olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.