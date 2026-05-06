İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar...

Talatpaşa Mahallesi’nde park halinde olan otomobil, alev alev yanmaya başladı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye, yanan araca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

4 GÜN ÖNCE PARK ETTİ

Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı kontrollerde, kundaklamaya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Araç sahibi Nihat Ş.’nin, olayın ardından polise verdiği ifadede otomobilini 4 gün önce sokağa park ettiğini ve kimseyle husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.