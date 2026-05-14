İstanbul'da park halindeki üç araç yandı

İstanbul Üsküdar’da Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında otoparkta park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ÜÇ ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangın park halindeki bir otomobil ve kamyonete de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Üç araçta hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.