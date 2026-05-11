İstanbul'da park meselesi yüzünden kavga çıktı
Gaziosmanpaşa'da otomobilini park eden sürücü, binalarının önüne araç park edilmesini istemeyen kişiler tarafından darbedildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde ortalık karıştı.
Gaziosmanpaşa'da park yeri meselesi yüzünden kavga çıktı.
Karadeniz Mahallesi'nde aracını sokaktaki bir binanın önüne park eden sürücü, binadakilerin tepki göstermesi üzerine tartıştı.
SÜRÜCÜ DARBEDİLDİ
Binanın önüne aracın park edilmesine karşı çıkan kişiler, daha sonra sürücüye saldırdı.
Çıkan arbede sırasında otomobil sürücüsü yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Mahallelinin araya girmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sürücüye yapılan saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)