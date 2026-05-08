İstanbul'da park yeri kavgası trafiği felç etti

İstanbul Şişli'de bir kadın sürücü, herkesin kullanımına açık olan park alanına duba koyarak, ayrıca kendisi de boş park yerinde durarak park alanını kapadı.

Bu sırada başka bir sürücü aracını park etmek isteyince, park alanından ayrılmayan kadınla sürücü arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SEBEBİYLE TRAFİK KİLİTLENDİ

Kadın sürücünün aracın park etmesine izin vermemesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler araçlarından inerek ve korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

OLAY ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Trafiğin kısa süreli aksamasına neden olan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kadın sürücünün dubayla alanı kapattığı ve diğer sürücünün park etmeye çalıştığı anlar yer aldı.