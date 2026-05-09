İstanbul'da park yeri nedeniyle kavga çıktı

İstanbul'da park yeri nedeniyle trafikte kavga çıktı.

Bazı sürücülerin bencil yaklaşımları yüzünden çıkan kavgalara da bir yenisi eklenmiş oldu.

Bu kez kavganın adresi İstanbul Şişli.

Şişli'de henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, herkesin kullanımına açık olan park alanına duba koyarak, ayrıca kendisi de boş park yerinde durarak park alanını kapadı.

BAŞKA BİR SÜRÜCÜYE İZİN VERMEDİ

Bu sırada başka bir sürücü aracını park etmek isteyince, park alanından ayrılmayan kadınla sürücü arasında tartışma çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kadın sürücünün aracın park etmesine izin vermemesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken sürücüler, araçlarından inerek ve korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Trafiğin kısa süreli aksamasına neden olan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kadın sürücünün dubayla alanı kapattığı ve diğer sürücünün park etmeye çalıştığı anlar yer aldı.