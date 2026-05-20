İstanbul'da pazarcı kamyoneti şaha kalktı: Vatandaşlar üstünde zıpladı

İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde, semt pazarına mal taşıyan bir kamyonet, dik yokuşu tırmanmaya çalıştığı sırada arkasındaki ağır yükün azizliğine uğradı.

Yokuşun dikliği ve yükün arkaya doğru baskı yapması nedeniyle kamyonetin ön tekerlekleri havaya kalktı ve yolda asılı kaldı.

TAVANA ÇIKIP ZIPLADILAR

Kamyonetin havada asılı kaldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Aracı kendi yöntemleriyle yere indirmek isteyen vatandaşlar ve araç sahipleri, ilginç bir çözüm yolu denedi.

Bir grup vatandaş, kamyonetin havaya kalkan ön kısmına basarak ağırlık yapmaya çalıştı.

Tavanın üzerine çıkan vatandaşların aracı aşağı indirmek için yaylanarak zıpladığı anlar, çevredekileri hem şaşırttı hem güldürdü.

MALZEMELERİN BİR KISMI İNDİRİLDİ

Vatandaşların zıplayarak ağırlık yapma çabası kamyoneti indirmeye yetmeyince araç sahipleri, çareyi yükü boşaltmakta buldu.

Kamyonetin arkasındaki pazarlık malzemelerinin bir kısmı sokak üzerine indirildi.

YÜK HAFİFLEYİNCE YOLUNA DEVAM ETTİ

Yükün hafiflemesiyle birlikte havada asılı kalan ön tekerlekler yeniden yere bastı.

Kamyonet, yükün bir kısmını bıraktıktan sonra normal seyrine dönerek yoluna devam etti.