İstanbul'da peş peşe hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

İstanbul'da 6 kadından hırsızlık...

ilk olarak hırsız kadınlar, Kadıköy'de görüldü.

Kadıköy'de, 13 Mayıs'ta bir eve giren hırsızlar, çelik kasa içinde bulunan 6 bin 100 dolar, bin 440 sterlin ve ziynet eşyalarını çalıp kaçtı.

Polise başvuran ev sahibi, zararının yaklaşık 4 milyon lira olduğunu belirtti.

DİĞER DURAK ATAŞEHİR OLDU

Olaydan bir gün sonra Ataşehir'de başka bir eve giren aynı şüpheliler, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Aynı şüpheliler, 21 Mayıs'ta ise Maltepe'de başka bir eve girip, ziynet eşyaları ile değerli kol saatini çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin hırsızlıklar sırasında görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ve 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığı belirlendi.

Görüntülerde, şüphelilerin binalara hırsızlık için girdikleri, daha sonra hızla uzaklaştıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarda 6 kadın şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.'nin 125, S.P.'nin 2, E.K.'nin 40, E.J.'nin 8, A.K.'nin 26, S.Y.'nin ise 67 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.