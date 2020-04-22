İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, fırıncılar hesaplarını yaptı ve pide fiyatlarını belirledi.

Alınan karara göre; İstanbul'da Ramazan pidesi geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla satılacak.

SADE 3 LİRA, YUMURTALI 3 LİRA 50 KURUŞ

350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira, 350 yumurtalı pidenin fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olacak.

KUYRUKLARDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" açıklamasını yaptı