İstanbul'da polis noktasında bariyeri kırdı; sürücünün kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Beşiktaş'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.
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İstanbul Beşiktaş'ta M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı.
Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi.
YAKALANMAMAK İÇİN DİRENDİ
Sürücü, yapılan "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü, yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, bu sırada "Aşağı in", "Yat yere" diyerek sürücüye müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)