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İstanbul'da polise karşı gelen 5 şüpheli tutuklandı

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 31 suç kaydı çıktı.

AA |
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İstanbul'da polise karşı gelen 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan akşamı Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerindeki bir parkta çok sayıda kişinin ateş yakarak alkol aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Parkta bulunan Oktay D, Mahmut Y, Serkan K, Resul Ç. ve İbrahim D'ye, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve çevreye rahatsızlık vermekten toplam 15 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

İşlemlerin devamı için polis merkezine götürülmek istenen vatandaşlar, polis ekiplerine mukavemette bulunarak karşı koydu.

TOPLAMDA 31 SUÇ KAYDI ÇIKTI, HEPSİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerini tehditte bulunan ve hakaret eden 5 şüpheli, bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin, polis merkezi girişinde de taşkınlıklarını sürdürdüğü görüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve toplam 31 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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