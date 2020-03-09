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İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

Beyoğlu'nda otomobiliyle polisten kaçan şüpheli, yol kenarında giden hurdacıya çarparak kaza yapmasıyla yakalandı. Kucağındaki çocuğuyla yürüyen bir baba da kazadan son anda kurtuldu.

DHA | 09.03.2020 - 10:05..
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İstanbul Beyoğlu'nda asayiş denetimi yapan 'Yunuslar' diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü ise polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

HURDA TOPLAYAN YAŞLI ADAMA ÇARPTI

Bunu gören ekipler, durumu aynı cadde üzerinde bulunan ekip arkadaşlarına bildirerek otomobili kovalamaya başladı. Yolun kesildiğini gören şüpheli, kaçışı sırasında el arabasıyla hurda toplayan yaşlı adama çarparak 50 metre savrulduktan sonra durabildi.

İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı VİDEO

YARALI OLARAK YAKALANDI

Otomobilin kaza yapmasıyla polis ekipleri şüpheliyi, etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kazada yaralı olarak ele geçirilen şüpheli, çarptığı yaşlı adamla birlikte aynı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA SON ANDA KURTULDU

Şüphelinin kaçışı sırasında çocuğuyla yoldan geçen bir babanın da kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kameralara yansıdı. Görüntülerde hızla üzerine gelen otomobili fark eden baba, kucağındaki kızını korumak için kendini hızla kaldırıma attı. Neye uğradığını şaşıran baba, bir süre olanları anlamaya çalışırken, daha sonra kızı ile beraber olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

İstanbul'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

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