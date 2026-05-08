İstanbul’da polisten kaçan sürücüye 550 bin lira ceza

Şehirlerde halk güvenliği ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler sürüyor.

Denetimler sırasında İstanbul’da bir motosiklet sürücüsüne rekor sayılacak ceza yazıldı.

POLİS DUR İHTARINDA BULUNDU

Polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.

Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine motosikletin kaçış güzergahında önlem alındı.

Uzun süren takip sonucu motosiklet, Sancaktepe'de durduruldu.

GÖZALTINA ALINDI

İsminin M.E.K. olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

550 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücüye toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.