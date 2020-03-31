İstanbul'un Fatih ilçesi Sirkeci semtindeki PTT Merkezi'nde gişe bölümünde bir çalışanda, yüksek ateş belirtisi görüldü.

Bunun üzerine gişe bölümü boşaltılırken, binanın ilaçlanmasına karar verildi.

DIŞARIYA ÇIKMADI

Binanın kapıları ilaçlanmak için kapatılacağı anda bir müşteri, tüm uyarılara rağmen içeriye girdi. Çalışanların ikazlarına kulak asmayan şahıs, dışarıya çıkmamak için tartışmaya başladı.

İstanbul'da postanede olay çıkaran adam kamerada ViDEO

POSTANE GÖREVLİLERİNE TÜKÜRDÜ

Görevlilerin yan binada bir çalışanda yüksek ateş belirtisi görüldüğü için ilaçlama yapıldığını söylemesine rağmen işleminin yapılmasını isteyen şahıs, postane görevlileriyle tartışması sırasında tükürdü. Aynı şahıs, ağzından tükürük saçtığını söyleyen görevliye ise “İçeride müşteri var, postane çalışıyor. Mesai içindeyiz postane mi kapanır.” diye cevap verdi.

POLİSİ BEKLEMEDEN GİTTİ

Hiçbir ikaza uymayan ve işleminin yapılmasını istediğini söyleyen kimliği belirsiz şahıs, polise ihbar edildi. Postane çalışanlarına zor anlar yaşatan şahıs, polis gelmeden olay yerinden ayrılarak, kayıplara karıştı.