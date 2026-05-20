İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi

İstanbullulara kötü haber...

İstanbul'un bazı ilçeleri, uzun saatler boyunca karanlığa gömülecek.

DUYURU YAPILDI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından 20 Mayıs tarihli planlı kesinti programı duyuruldu.

BU GECE BAŞLAYACAK

Milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek olan elektrik kesintileri, bu gece yarısından itibaren Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde başlayacak.

21 İLÇEDE KESİNTİ

BEDAŞ'ın yaptığı planlı bakım açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul'un tam 21 ilçesinde 9 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak.

3 ilçede ise kesintiler bu gece yarısından itibaren başlayacak.

BAZI İLÇELERDE 7 SAATİ BULACAK

Arnavutköy, Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde bu geceden itibaren başlayacak olan kesintiler 7 saati bulacak.

AVRUPA YAKASI'NDA BAZI İLÇELERDE KESİNTİLER ŞÖYLE;

21.05.2026 - 21.05.2026

10:00-18:00

Etkilenen Cadde / Sokak

ŞİŞLİ - 19 MAYIS Mah. 19 MAYIS, ASLANYURT, BESTE, BİNBAŞI REFİK, CELAL ATİK, DERE, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİT KAPLAN, HAVVA HANIM, HİLAL 1, KARACAOĞLAN, KÜÇÜK, KÜÇÜK BAHÇE, MERDİVENLİ, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY KAZIMBEY, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, UĞUR BÖCEĞİ, YAŞAR DOĞU, YENİ LHANACORUH, ŞERİFE BACI Sk. ve civarı.

21.05.2026 - 21.05.2026

09:00-17:00

Etkilenen Cadde / Sokak

SİLİVRİ - HÜRRİYET Mah. 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, ENES, FLAMINGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HUTBE, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ Sk. ve civarı.

21.05.2026 - 21.05.2026

00:00-07:00

Etkilenen Cadde / Sokak

KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mah. ASAF, BİNNUR, CAN, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, ECRİN, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SİTE, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Sk. ve civarı.

2026-05-20

09:30:00 - 15:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 20/05/2026 09:30:00 - 20/05/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

Etkilenen Cadde / Sokak

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, PINAR, ŞAMLI sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

09:00:00 - 17:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ATATÜRK, BAL, BALABAN, BİNDALLI, ESKİ EDİRNE YOLU, GAZİ, KARABURUN, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, SANCAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, İLKER, ŞEHİT ZAİM FIRAT sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

09:00:00 - 17:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜPHAN sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

12:00:00 - 18:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKPINAR, HÜRRİYET, PINARLI 1, ÖNDER sk bölgelerinde 20/05/2026 12:00:00 - 20/05/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

12:00:00 - 18:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HORASAN, PAPATYA sk bölgelerinde 20/05/2026 12:00:00 - 20/05/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

09:00:00 - 17:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., ORHAN GAZİ, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

09:00:00 - 17:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., PAZAR sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

09:00:00 - 17:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2284., 2294., 2295., 2298., 2341., 2346., 2371., 2385., KARANFİL sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

09:00:00 - 17:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

23:00:00 - 03:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 20/05/2026 23:00:00 - 21/05/2026 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-05-20

23:00:00 - 03:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 20/05/2026 23:00:00 - 21/05/2026 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ VE AYEDAŞ SORUMLU

İstanbul’da elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yönetiliyor.

Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ sorumlu.