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İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Saf alkol tüketimine bağlı olarak ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.

AA | 25.03.2020 - 15:50..
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İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, koronavirüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

10 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 10 zanlı ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

"TÜKETMEYİN"

Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere tüm vatandaşları, koronavirüs veya diğer hastalıklardan korunmak adına saf alkol ya da sahte içki tüketmemeleri konusunda uyardı.

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