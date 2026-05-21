İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Maltepe'de D-100 yan yolda bulunan tüneli, su bastı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış, dün sabah saatlerinde başladı.
Dünden bu yana etkili olan yağış, özellikle Maltepe'de vatandaşlara zor anlar yaşattı.
TÜNEL SULAR ALTINDA KALDI
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle D-100 karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel, sular altında kaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Araç sürücüleri tünelden geçmekte güçlük çekerken, Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)