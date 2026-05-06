İstanbul'da sahte altın operasyonu

İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, gelen ihbarlar üzerine düğmeye basıldı.

Ekonomik güvenliğini tehdit eden 'paraya eşit sayılan değerlerde (altın) sahtecilik' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Zeytinburnu'nda tespit edilen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

SATIŞA HAZIR SAHTE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır şekilde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gram olmak üzere toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ayrıca sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinası, 1 adet kağıt ve plise delme makinası ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.