İstanbul'da sahte evrakla bağış toplandı
Avcılar'da hazırladıkları sahte gazete ve kurum kartlarıyla bazı dernek ve vakıflar adına bağış toplandığı tespit edildi.
İstanbul Avcılar'da sahte belgelerle bağış adı altında para toplayanlar için düğmeye basıldı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Denizköşkler Mahallesi Sahil Yolu’nda 'Yetim Engelli' isimli bir gazete ile 'Kanserle Mücadeleyi Destekleme' adı altında faaliyet gösteren bir kurum adına iki kişinin bağış adı altında para topladığını belirledi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sahte evraklarla yardım topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler C.K. ve O.K. hakkında, 'evrakta sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)