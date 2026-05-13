İstanbul'da sahte evrakla bağış toplandı

İstanbul Avcılar'da sahte belgelerle bağış adı altında para toplayanlar için düğmeye basıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Denizköşkler Mahallesi Sahil Yolu’nda 'Yetim Engelli' isimli bir gazete ile 'Kanserle Mücadeleyi Destekleme' adı altında faaliyet gösteren bir kurum adına iki kişinin bağış adı altında para topladığını belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte evraklarla yardım topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler C.K. ve O.K. hakkında, 'evrakta sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.