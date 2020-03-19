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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 34 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

DHA | 19.03.2020 - 16:19..
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İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımı nedeniyle zehirlendi.

34 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece ve Ataşehir'de 20 kişi yaşamını yitirirken, hastanelere sevk edilen 60 hastadan 26'sının taburcu edildiği, 34'ünün ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -2

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -1

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN İÇTİLER

Türkmenistanlıların, hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise içtikleri öğrenildi.

Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte ya da saf alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -3

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -4

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -5

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -6

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -7

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı -8

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