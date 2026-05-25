İstanbul’da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

İstanbul’da ulaşım krizi bitmiyor.

Rüşvet ve yolsuzluğun sarmal haline geldiği İBB, yıllardır ulaşım araçlarının bakımını aksatıyor.

MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Her ay metrobüs ve otobüslerde yangın ya da yolda kalma problemleri yaşanırken, bugün akşam saatlerinde bunlara yenisi eklendi.

Yenibosna durağında yolcu alıp indirdikten sonra Şirinevler durağına doğru seyreden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANI YOLCULAR FARK ETTİ

Dumanı fark eden yolcuların uyarıları üzerine şoför aracı durdurdu.

Yolcular metrobüsten tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aracın motor kısmında küçük çapta çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcular, güvenlik görevlilerinin yardımıyla başka bir metrobüse alındı.