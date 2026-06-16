İstanbul'da seyir halindeki otomobilde yangın

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İstanbul Çekmeköy'de yangın...

Nişantepe Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli Gişeleri çıkışında seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

ARACI EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Otomobilin motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek indi.

Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydederken ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.