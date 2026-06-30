İstanbul’da sıcaklık zirve yapıyor: Yarın yılın en sıcak günü yaşanacak

Türkiye, Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde bugün ve yarın yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu durum önümüzdeki günlerde de devam edecek.

İSTANBUL'DA YARIN YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANACAK

İstanbul'da yarın, yılın şu ana kadarki en sıcak günü yaşanacak.

Öğle saatlerinde ölçülen hava sıcaklığının 32-33 derece civarında olması, nem oranının yüksekliği nedeniyle hissedilen sıcaklığın ise 38-40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sabah saatlerinde 25-26 derece civarında başlayacak olan sıcaklıklar, öğle ve ikindi saatlerinde zirve yapacak.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKACAK

Uzmanların değerlendirmelerine göre kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgası, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini etkiliyor.

İstanbul'da bugün ve yarın Anadolu Yakası'nda sıcaklıkların 32 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Ölçülen bu sıcaklığın nemle birleştiğinde, hissedilen sıcaklığın 40 derecelere kadar çıkacağını belirten meteoroloji uzmanları, deniz kıyılarındaki yüksek buharlaşmanın nem oranını artırdığını ve bu durumun terleme yoluyla soğumasının zorlaştığı uyarısında bulunuyor.

Sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği değerlendiriliyor.

BİRÇOK KENTTE 40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR KAYDEDİLİYOR

Diğer illerde de yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

İzmir'de bugün hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşabilirken, yarın Edirne 37, Aydın 38, Gaziantep 39, Şanlıurfa ise 40 derece civarında sıcaklık görebilir.

UZMANLAR UYARIYOR: ÖĞLEN DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların günün en sıcak saatlerinde yani 11.00-16.00 arası saatlerde dışarı çıkmamalarını, bol su tüketmelerini ve serin ortamları tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Hafta sonu itibarıyla sıcak havanın yerini yer yer sağanak yağışlara bırakabileceği öngörülüyor.