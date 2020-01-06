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İstanbul'da şiddetli rüzgar

Başakşehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı yerinden çıkarak yan tarafında bulunan binanın çatısına uçtu.

DHA | 06.01.2020 - 19:16..
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İstanbul'da, dün akşamdan itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şehrin muhtelif yerlerinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçma hadiseleri meydana geldi.

Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu -1

ÇATI YAN BİNANIN ÇATISINA UÇTU

Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak yan tarafta bulunan tek katlı binanın çatısına uçtu.

Gürültüyü duyarak yukarıya çıkan bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerinden çıkan çatıyı halat ile binaya sabitleyerek uçmaması için önlem aldı.Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu -4

ÇATIYI TUTMAYA ÇALIŞTI

Yerinden çıkan çatıyı sürüklendiği sırada tutmaya çalışırken kulağından yaralanan Giravi Hatun, "Bir ses geldi. Gelinim bağırıyordu. Yukarıya çıktık. Baktım ki çatı yerinden çıkmış. Kulağım yaralandı. Rüzgar yerinden söktü. Sağ tarafta yan komşunun binasının üzerine sürükledi. Duvarlar yıkıldı." dedi.

Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu -6

KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.  Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar

FATİH'DE RÜZGARDAN NASİBİNİ ALDI

Fatih Kızılelma caddesinde ağaç rüzgara dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaç iki araca zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı itfaiye ekipleri kaldırdı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar

ŞİŞLİ'DE ÇÜRÜK AĞAÇ DAYANAMADI

Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar

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