İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'da gece saat 02.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak’ta iş yerinin önünde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan bir kişi saldırı sonucu yaralandı.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda delil topladı.

Açılan ateş sonucu isabet alan bir restoranın camları da kırıldı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmanın ardından trafiğe kapatılan sokak yeniden açıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.