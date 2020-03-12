İstanbul'da silahlı saldırıyı kameraya aldı

İstanbul Seyrantepe'de Mehmet Ş. isimli şahıs, iddiaya göre namus meselesi yüzünden arkadaşı Selahattin Ü. ile bir süre önce tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ş. öğle saatlerinde çuvalın içerisine gizlediği pompalı tüfek ile Selahattin Ü’nün bulunduğu berber dükkanına girdi.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Burada tehditler savuran şahıs, tıraş olan arkadaşına tüfeği doğrultarak ateş açtı. Olay sonucu kanlar içerisinde kalan Selahattin Ü. yaralanırken, saldırgan ise kapının önüne çıkarak vatandaşların yardım etmesini engelledi. Saldırgan dehşet anlarını cep telefonuyla canlı olarak sosyal medya hesabından yayınladı.

Pompalı tüfekle vurdu, sosyal medyada yayınladı İZLE

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Olayın ardından Mehmet Ş. kısa süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Selahattin Ü. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Saldırgan Mehmet Ş.)

YAKINLARI DÜKKAN ÖNÜNDE TOPLANDI

Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, polis ekipleri ise içeride bir süre inceleme yaptı. Yaralının yakınları, berber dükkanı önünde toplanırken, polis ekipleri başlattığı inceleme sürüyor.