taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

İstanbul'da simit fiyatlarına zam

İstanbul'da 1 lira 75 kuruştan satılan 100 gramlık simit fiyatı 2 liraya çıkarıldı.

DHA | 05.01.2020 - 20:00..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi.

1 SİMİT 2 LİRA

Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul’da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.

SUSAMA VE UNA GELEN ZAMLAR..

Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da simit fiyatlarına zam

AK Partili vekilin çay simit hesabı VİDEO

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da taksi plakası sahipleri fiyattan memnun değil
Uber'in Türkiye'den çekilmesinin ardından taksi plakası fiyatları 2 milyonu buldu. Plaka sahipleri ise 4-5 milyon lira olması gerektiğini savunuyor.
Edirne'ye gelen Bulgar ve Yunanların bıraktıkları para
Geçtiğimiz yıl Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar ve Yunan turistler kent ekonomisine 270 milyon euro bıraktı.
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
Altın rezervlerinde düşüş yaşanmasına rağmen brüt döviz rezervlerinin kuvvetli bir şekilde artmasıyla birlikte Merkez Bankası toplam rezervleri de yükselerek toplam 106 milyar 319 milyon dolar oldu.
Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak
HURSAD Başkanı Şahin, bu yıl gelen ek vergiler ve artan maliyetler nedeni ile hac fiyatlarının artacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

237
Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu

Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu

435
Trump Hz. İsa ile Süleymani Hz. Ali'yle resmedildi

Trump Hz. İsa ile Süleymani Hz. Ali'yle resmedildi

274
Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

466
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

222
Eskişehir'de sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptılar

Eskişehir'de sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptılar

241
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir