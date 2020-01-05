İstanbul'da simit fiyatlarına zam

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi.

1 SİMİT 2 LİRA

Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul’da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.

SUSAMA VE UNA GELEN ZAMLAR..

Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

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