İstanbul'da site önünde 'park' kavgası: Güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdılar

İstanbul Avcılar'da bulunan 15 katlı bir sitenin sakinleri, tekmeli yumruklu bir kavgaya şahitlik etti.

Otomobilini site girişine park etmek isteyen bir sürücü, özel güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.

ARKADAŞLARINI TOPLAYIP GERİ GELDİ

Sürücüyle güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrılan sürücü, yaklaşık yarım saat sonra kalabalık bir grupla geri dönüp, güvenlik görevlisine saldırdı.

YERE DÜŞEN GÖREVLİYE VURMAYA DEVAM ETTİLER

Grup, aldığı tekme ve yumruklarla yere düşen görevliyi darbetmeye devam etti.

Saldırganlar, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

DARP RAPORU ALDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlisi ise hastaneye götürüldü.

Hastaneden darp raporu alan güvenlik görevlisinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.