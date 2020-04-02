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İstanbul'da şizofreni hastası, annesini kemerle öldürdü

Küçükçekmece’de 46 yaşındaki şizofreni hastası, 81 yaşındaki annesini kemerle boğarak öldürdü. Polisi arayan şahıs, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

İHA |
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İstanbul'da şizofreni hastası, annesini kemerle öldürdü

Korkunç olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde pazartesi günü 23.00 sıralarında yaşandı.

Psikolojik sorunları olan şizofreni hastası olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Özcan K., annesiyle tartıştı.

Özcan K., tartışmanın büyümesiyle 81 yaşındaki annesi Sıddıka K.’yi kemerle boğarak öldürdü.

CİNAYET İÇİN BELEDİYEYİ ARADI

Şahıs daha sonra belediyeyi arayarak, durumu bildirdi. Belediye ekipleri de olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, 81 yaşındaki Sıddıka K.’nin öldüğünü belirledi.

İstanbul'da şizofreni hastası, annesini kemerle öldürdü

İTİRAF ETTİ

Olayı gerçekleştiren şizofreni hastası olduğu öğrenilen Özcan K., polis ekiplerine saatini hatırlamadığı bir zaman diliminde cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da şizofreni hastası, annesini kemerle öldürdü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Sıddıka K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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