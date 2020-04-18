İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

1 ABD'de koronavirüs ölümleri 40 bine dayandı ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

2 Futbolcu ve teknik direktörlerin çocukluk fotoğrafları Sergen Yalçın'dan Mesut Özil'e kadar birçok teknik adam ve futbolcuların çocukluk fotoğraflarını sizler için derledik.

3 Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi Sancaktepe'de yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulunan Fahrettin Koca, bilgiler aldı.

4 Bakan Albayrak: Desteklerde hız kesmiyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafa tahsis ettiğimiz finansman 10,8 milyar liraya, sanayiciye sağladığımız destek 59,6 milyar liraya ulaştı." dedi.

5 Koronavirüslü genç polise tükürüp, raylara itti ABD’de, koronavirüslü olduğu belirtilen 25 yaşındaki bir şüpheli, polise tükürdükten sonra kendisine müdahale eden maskeli kadın polis memurunu, raylara itti. Şüpheli, gözaltına alındı.

6 NASA, Mars'tan aldığı örnekleri nasıl Dünya'ya getireceğini açıkladı NASA, Mars'tan topladığı numuneleri oldukça zor bir süreç sonunda Dünya'ya getirebilecek.