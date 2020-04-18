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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

Araç kullanımı, kalabalık derken sessizleşen megakentin doyumsuz manzarası, kadrajlara yansıdı.

Haber Merkezi |
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler öncesinden açıkladığı sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere 31 ilde dün gece yarısı başladı.

İstanbul sokakları, görevliler dışında bomboş kaldı.

Durum böyle olunca da, sessizlik hava kirliliğinin azalmasına yansıdı.

"ULUDAĞ GÖRÜNDÜ"

Araç kullanımı kalabalık olmayınca, 'İstanbul'dan Uludağ göründü' geyikleri dönmeye başladı.

Sosyal medyada megakentin eşsiz kareleri paylaşılırken, temiz hava insanın içine açtı.

YÜZDE 30 AZALDI

Öte yandan son verilere göre araç kullanımının azalması, fabrika üretimlerinin ve fosil yakıt kullanımının düşmesiyle İstanbul’da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

Sokağa çıkma yasağına yarın da devam edilecek.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı

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