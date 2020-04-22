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İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri

23-24-25-26 Nisan'da sağlık çalışanları ve zorunlu görevliler için otobüs, metro ve vapurlar hizmet verecek.

AA |
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23-24-25-26 Nisan'da uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı.

445 HATTA 7 BİN 747 SEFER

Belediyeden yapılan açıklamaya göre İETT Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sınırlı alışveriş imkanının tanındığı 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma 445 hatta 7 bin 747 sefer düzenleyecek.

KAMERALARLA ANINDA TAKİP

Market alışverişi yapacak vatandaşlar dikkate alınarak seferler 07.00-20.00 arasında yapılacak. Otobüslerde yoğunluk kameralarla anlık takip edilerek, gerektiğinde sefer sayısı artırılacak.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri

METROBÜS 3 DAKİKADA BİR GELECEK

23-24 Nisan'da metrobüs 06.00-10.00 arasında 3 dakikada bir, 10.00-16.00 arasında 10 dakikada bir, 16.00-20.00 arasında 3 dakikada bir, 20.00-01.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde planlandı.

HASTANELERE SERVİS HİZMETİ

Önceki sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi hastanelere servis hizmeti verilecek. Bunun için hastaneler yeniden tek tek aranarak talepleri olup olmadığı sorulacak. 55 otobüs de emniyet güçlerinin çalışmaları için tahsis edildi.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri

HAFTA SONU ÇALIŞANLAR İÇİN GÜNLÜK 4 BİN 670 OTOBÜS SEFERİ

İETT, bir önceki hafta sonu gibi tam sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günü çalışanlar için yine 445 hatta günlük 4 bin 670 otobüs seferi düzenleyecek. Çalışma saatleri 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 olarak planlandı.

EMNİYET GÜÇLERİNE 55 OTOBÜS TAHSİSİ

Metrobüs de 06.00-10.00 arasında 3 dakikada bir sefer, 10.00-16.00 arasında 10 dakikada bir sefer, 16.00-20.00 arasında 3 dakikada bir sefer, 20.00-24.00 arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Bu iki gün de hastanelere servis hizmeti verilecek ve emniyet güçlerine 55 otobüs tahsis edilecek.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri

RAYLI SİSTEMLER

Metro İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 4 gün boyunca 8 raylı sistem hattında sabah ve akşam saatlerinde zorunlu çalışanlara hizmet verecek.

Seferler 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri 07.00-20.00 arasında, 25 Nisan ve 26 Nisan günleri sabah 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 arasında 30 dakikada bir yapılacak. Metrolarda yoğunluk kameralarla anlık takip edilecek. Gerektiğinde sefer sayısı artacak. Hizmet verecek raylı sistemler şunlar:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu, M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metrosu, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı"

Daha önce talep olmaması nedeniyle seferleri geçici süre durdurulan M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metrosu, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, F1 Taksim-Kabataş Füniküleri, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları ise 4 gün boyunca da hizmet vermeyecek.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri

VAPURLAR

Şehir Hatları, 23-26 Nisan'da 6 ayrı vapur hattıyla zorunlu çalışan vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. 23-24 Nisan'da 127, 25-26 Nisan'da 85 sefer düzenlenecek. Sefer saatleri yoğunluğa göre 20-30 dakika arasında değişecek.

Şehir Hatları'nda 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince gemiler, iskeleler ve Haliç Tersanesi'nde 604 personel görev başında olacak. Hizmet verecek vapur hatları şöyle:

"Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı."

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