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İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

DHA | 27.03.2020 - 15:59..
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İstanbul Esenyurt'ta zabıta ekipleri ilk olarak kapalı pazar alanına gitti.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı pazar yerleri ile ilgili genelge kapsamında denetimlerde bulundu.

'SOSYAL MESAFE' MESAJI

Pazarcılar hijyen kuralları konusunda, vatandaşlar da yine alınacak tedbirler ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirildi. Yapılan uyarıların ardından müşterilerin pazar tezgahlarıyla aralarına koyması gereken mesafeyi belirtmek için yerlere çıkartmalar yapıştırıldı.

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

HER YERE ÇIKARTMA YAPIŞTIRILDI

Ekipler ardından banka ve marketlere giderek uygulama hakkında bilgi verdi. Marketlerde de kasa ile kasap reyonları önüne etiketler konuldu. Görevlilere uyarılar yapılarak vatandaşları yönlendirmeleri istendi. ATM ve banka girişlerinde oluşan sıralar için de mesafe kontrolünü hatırlatan çıkartmalar yapıştırıldı.

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

"SEÇMECE YAPTIRMIYORUZ"

10 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Dönmez, "Kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. eldiven takıyoruz. Seçmece yaptırmıyoruz. Vatandaşlar yapmasa bile biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Seçmelerine müsade etmiyoruz, her şeyin başı sağlık." diye konuştu.

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

İstanbul'da 'sosyal mesafeni koru' çıkartmaları

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