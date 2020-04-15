İstanbul'da söz yüzüğü iadesinde kavga çıktı

İstanbul Avcılar’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, söz yüzüğünü iade etmek için kız arkadaşı ile buluşmaya karar verdi.

Ancak, buluşma yerine genç kız yerine, annesi ile yanındaki birkaç kişi geldi. Aralarında tartışma başladı.

ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEDİ

Yüzüğü vermeye gelen gence, yanındaki arkadaşı kavganın büyümemesi için yumruk attı. Genç ile arkadaşı, tatışmalar sonrası çıkan kavgada, karşıdaki grup tarafından yüz, boyun ve kollarından darbe aldıklarını belirterek, polise haber verdi.

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POLİSİN ÖNÜNDE BİLE DEVAM ETTİ

Daha sonra olayı duyan gencin annesi ve diğer yakınları da olay yerine geldi. Tartışmalar bu kez de de polisin önünde sürdü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen tartışma polisler, tarafları güçlükle sakinleştirebildi. Kız arkadaşına söz yüzüğü ve çakmağını vermek için geldiğini, bu sırada kızın annesinin boğazına sarıldığını, iki kişinin kendisine ve yanındaki arkadaşına saldırdığını belirten genci, annesi de sakinleştiremedi.

ANNEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüzlerinde darbe izleri bulunan genç ve yanındaki arkadaşı, kızdan şikayetçi olmadı. Ancak, iki genç, kendilerine saldırdığını öne sürdükleri kızın annesinden şikayetçi oldu. Kadın, bir kişinin boğazını tuttuğunu kabul ederken, ona arkadaşının vurduğunu savundu, "Seni bu hale ben getirebildiysem, helal olsun bana." diye bağırdı.

TARTIŞMAYI ONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Koronavirüs tehdidine rağmen çok sayıda kişi de tartışmayı izlerken, polis dağılmalarını istedi. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan iki tarafı, ekip araçları ile Avcılar Polis Merkezi’ne götürdü.