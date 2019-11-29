Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, megakentte su fiyatına zam yapma kararı aldı.

İBB Meclisi'ne gelen zam isteği, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi ve fiyatlar aynı seviyede kaldı.

İstanbul'da su fiyatlarına zam yapma kararını İBB Meclisi'nden geçiremeyen Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin bu kararı talimat üzerine verdiğini ve bunun ucuz kahramanlık olduğunu söyledi.

"ANKARA'DAKİ MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI YAPIN"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim. Bu zammın yapılmasına izin vermediniz mi? Ankara'daki milletvekillerine çağrı yapın, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını geri alsınlar. Şov yapmanın bir faydası yok. Yaptıkları ucuz kahramanlıktır. Bu tarihe geçmiştir. Bütçenin geçtiği yerde, zammı durdrumanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu ucuz kahramanlıkla onları baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da su zammı Ekrem İmamoğlu'na soruldu VİDEO