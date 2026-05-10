İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

Türkiye’de suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Yurt genelinde denetimler artarken emniyet ekipleri tarafından başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yağma, mala zarar verme ve yaralama” suçlarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Eyüpsultan’da farklı tarihlerde meydana gelen toplam 8 ayrı olay mercek altına alındı.

4 TABANCA VE ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı; 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda, bir iş yerine yönelik kurşunlama eyleminde kullanılan aracın sürücüsünün A.S. olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ

Aynı otomobilin; 14 Nisan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda, 20 Nisan'da E.G. isimli kişiye yönelik saldırıda, 1 Mayıs'ta iki ayrı iş yerine düzenlenen saldırılarda, 3 ve 5 Mayıs'ta Eyüpsultan'da aynı iş yerinin kurşunlanması olaylarında, 6 Mayıs'ta Üsküdar'da Ş.F. isimli kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ve 9 Mayıs'ta Ataşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik saldırıda kullanıldığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Yapılan operasyonların genişletilmesiyle birlikte 8 şüpheli daha tespit edilerek 10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen baskında yakalandı.

ŞÜPHELİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13’e yükseldi. Şüphelilerden 2’sinin suça sürüklenen çocuk olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.