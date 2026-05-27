İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

İstanbul’da vatandaşlar camilere akın etti.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Fatih ilçesinde bulunan Sultanahmet Camii’nde, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlilik yaşandı.

Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından geçirilerek caminin içine ve avlusuna alındı.

DUALAR EDİLDİ

Cami içinde kısa sürede yoğunluk oluşurken birçok kişi namazını avluda kıldı.

Bayram namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Namazın ardından cemaat üyeleri birbirleriyle bayramlaştı. Bazı vatandaşların ise hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi cami ile çevresindeki kalabalık, drone ile havadan görüntülendi.