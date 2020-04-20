İstanbul Sultangazi'de Suriye uyruklu iki kardeşin işlettiği markette henüz belirlenmeyen nedenden dolayı kavga çıktı.

Bakkala gelen Suriye uyruklu iki kişi, bakkal sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. İki kişi bakkaldan çıkarak, olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine geri gelen ikili, market sahipleriyle yeniden tartışmaya başladı.

İstanbul'da Suriyeli iki kardeş bıçaklandı VİDEO

İKİ KARDEŞİ DE BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Tartışma, caddeye taştı. Kavga eden şüphelilerden biri yanında getirdiği bıçakla, market sahibi kardeşlerden birini yaralandı. Saldırgan, beraber geldiği kişiyi orada bırakarak, koşarak uzaklaştı. Yaklaşık iki dakika sonra elindeki bıçakla yeniden gelen saldırgan, bu sefer diğer kardeşi belinden bıçakladı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İki kardeş, çevredekilerin yardımıyla olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine şerit çekerek inceleme başlatan polis, kaçan saldırganların kimliğini kısa sürede tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FİLM İZLER GİBİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Polisin olayla ilgili güvenlik kameralarını incelediği sırada çoğu yabancı uyruklu, marketin önünde görüntüleri film izler gibi izlemeye çalıştı. Sosyal mesafe kurallarına uymayarak görüntüleri izlemeye çalışan şahıslar, kameraya yansıdı.

"GELEN KİŞİNİN ELİNDE BIÇAK VARDI"

Olayın görgü tanıklarından Mikail Döğer, "İki tane arkadaş geldi buraya. Suriyelilerle, kavga ettiler. Önce tartıştılar sonra birbirine girdiler. Çevredekiler kavgayı ayırdı. İki şahıs buradan ayrıldı. Yarım saat sonra tekrar geri geldiler. Gelen kişilerden birinde, bıçak vardı. Önce birini bıçakladı, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Aradan iki dakika sonra bir daha geldi. Bu sefer bakkal sahibini bıçakladı." dedi.