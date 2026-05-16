İstanbul'da sürücüler arasında "yol verme" tartışması: O anlar kamerada
Avcılar'da bir şahıs, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün önünü keserek otomobilini yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları bir başka sürücü ayırdı.
İstanbul'da dün Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan F.D. ile bir başka sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
OTOMOBİLE YUMRUK ATTI
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından şahıs, F.D.'nin önünü kesti ve aracından inerek otomobili yumrukladı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan o anları F.D. cep telefonu ile kayda aldı.
Bir başka araç sürücüsünün araya girmesinin ardından sürücüler olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)