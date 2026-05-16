İstanbul'da sürücüler arasında "yol verme" tartışması: O anlar kamerada

İstanbul'da dün Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan F.D. ile bir başka sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

OTOMOBİLE YUMRUK ATTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından şahıs, F.D.'nin önünü kesti ve aracından inerek otomobili yumrukladı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan o anları F.D. cep telefonu ile kayda aldı.

Bir başka araç sürücüsünün araya girmesinin ardından sürücüler olay yerinden uzaklaştı.