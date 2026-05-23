İstanbul'da sürücüsünün rahatsızlanması sonucu otomobil takla attı
Kadıköy ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak başka bir araca çarpıp takla attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi D-100 karayolu Sahrayıcedit mevkii yan yolda, dün akşam saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 34 DGK 022 plakalı Audi marka otomobilin sürücüsü D.T., seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon başında rahatsızlandı.
OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPIP TAKLA ATTI
Sürücünün rahatsızlanması sonucu aniden kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.K. idaresindeki 34 HLB 446 plakalı otomobile arkadan çarpıp takla attı.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu yaralanan D.T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı, başka bir aracın kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin takla attığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.