İstanbul'da aracıyla takla atan sürücü ölümden döndü

İstanbul Kartal sahil yolunda kaza...

Savrulan otomobilden kıl oayı kurtuldu.

Orhantepe Mahallesi sahil yolunda Perihan Zevne’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Kaldırıma çarpan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarındaki otoparka kadar savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü Perihan Zevne, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İTFAİYE KADINI KURTARMAK İÇİN UĞRAŞTI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Zevne’yi kurtarmak için çalışma başlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralı sürücü, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.