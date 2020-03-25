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İstanbul'da taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

Üsküdar Belediyesi'nin Harem'de kurduğu istasyonda, taksiler, dolmuşlar, taksi dolmuşların ücretsiz dezenfekte işlemine başlanırken, uygulama 3 gün boyunca sürecek.

AA | 25.03.2020 - 10:14..
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Üsküdar Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Harem'de kurduğu istasyonda, taksiler, dolmuşlar, taksi dolmuşların dezenfekte edilmesine başlandı.

Kurulan istasyonda bu günden itibaren 3 gün boyunca İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar ücretsiz dezenfekte edilecek.

İKİ KİŞİDEN FAZLA YOLCU ALINMIYOR

Taksici Fırat Yüzen, "Belediyenin yapmış olduğu bu çalışma gayet iyi. Bu salgını yeneceğimize inanıyoruz. Bu dezenfekte çalışmasıyla müşterilerimiz de korunacak. İki kişiden fazla yolcu almamaya çalışıyoruz." dedi.

İstanbul'da taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

UYGULAMADAN HERKES MEMNUN

Dolmuş sürücüsü Hasan Hüseyin Salkım da "Bu uygulama hem yolcular hem de bizim için çok iyi. Dezenfekte işleminden çok memnunuz. Aracımız temizleniyor, yolcular gayet memnun. Biz aracımızın yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

İstanbul'da taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İstanbul'da taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İstanbul'da taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

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