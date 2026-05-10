İstanbul'da taksici şiddetinin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi’nde meydana gelen ve araç içi kamerasına yansıyan taksici saldırısına ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ticari taksi şoförü G.A. (29), uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti.

ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) isimli iki şüphelinin taksiye bindiği belirlendi.

İddiaya göre, taraflar arasında madde alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşandı.

O ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Şüphelilerin para talep ettiği, ardından taksi şoförünü darp ettikleri tespit edildi.

Olay sırasında şoförün boynuna ip geçirildiği ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar taksinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralanan taksi şoförünün tedavisi hala sürüyor.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İlk etapta "gasp" iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları sürerken, kimlikleri belirlenen M.Y. ve Y.B.K.’nin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.