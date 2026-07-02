İstanbul'da tartıştığı tamirciyi bıçakladı

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İstanbul Küçükçekmece’de, tartışma sonrası kan döküldü.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi 1. Kömürcü Yolu Caddesi üzerindeki bisiklet tamircisi Sadık K. ile Furkan Y. arasında, daha önce tartışma yaşandı.

Olayın ardından Sadık K.'nin dükkanına gelen Furkan Y., tamirciyi bıçaklayarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisiklet tamircisi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından şüpheli Furkan Y., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin tamircinin dükkanına girdiği ve koşarak kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.