İstanbul'da telefon hırsızlığı kamerada: Şüpheli tutuklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından 13 Nisan günü, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda şüphe üzerine bir şahıs izlemeye alındı.

Yapılan izleme çalışması sonucu, takibe alınan şüphelinin alkollü bir şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaştığı görüldü.

CEP TELEFONUNU ÇALDI

Şüphelinin, bir süre mağdura eşlik ettiği ve ardından montunun cebinden cep telefonunu çaldığı belirlendi.

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan B.A.’nın üst aramasında, mağdurun cep telefonu ile birlikte 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.