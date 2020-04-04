İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler

Koronavirüs önlemleri kapsamında, İstanbul'da metro ve tramvay seferlerine kısıtlama getiriliyor.

METRO SEFERLERİ 21:00'DE SONA ERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını bildirdi.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır.

TRAMVAY VE FİNÜKÜLER HATLARI...

Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir." ifadelerine yer verdi.